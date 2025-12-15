वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, 80 करोड़ के कारण बड़े भाई को पुलिस ने कब्जे में लिया
अपनी कप्तानी में देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान पर इस समय गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार तक कर लिया है। ...और पढ़ें
पीटीआई, कोलंबो: श्रीलंका के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा के बड़े भाई दम्मिका को देश के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने गिरफ्तार किया था लेकिन सोमवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। भ्रष्टाचार जांच आयोग (सीआईएबीओसी) ने बताया कि 63 वर्षीय दम्मिका को 2017 में सरकारी संस्था सीलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशन (सीपीसी) द्वारा कच्चे तेल की खरीद में गलत निविदा प्रक्रिया के लिए गिरफ्तार किया गया था।
वह उस समय इसके अध्यक्ष थे। सीआइएबीओसी ने कहा कि दम्मिका के अनुचित प्रभाव के कारण सीपीसी को 80 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का नुकसान हुआ था। सीआइएबीओसी ने कोलंबो मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया कि दम्मिका के छोटे भाई अर्जुन को इस मामले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अर्जुन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वे विदेश में हैं।
80 करोड़ का है मामला
अर्जुन पेट्रोलियम उद्योग मंत्री थे जब दम्मिका सीपीसी के प्रमुख थे। दम्मिका ने 1989-90 में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में दो टेस्ट मैच खेले थे। बाद में वह देश में इस खेल के शासी निकाय श्रीलंका क्रिकेट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बने। उनके भाई अर्जुन की कप्तानी मे श्रीलंका ने साल 1996 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था जो इस टीम का अभी तक का जीता पहला वनडे वर्ल्ड कप है।
