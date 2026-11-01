IND vs NZ: हैमिल्टन में हाहाकार, टीम इंडिया की हार के ये पांच हैं गुनहगार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में रविवार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हैमिल्टन में हुए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे मेहमान टीम ने 18 ओवर में ही हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड की जीत में टीम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने अहम भूमिका निभाई। सीफर्ट ने 50 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्के की मदद से 93 रनों की पारी खेली। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाकर टीम की जीत सुनिश्चित की।

भारत की ओर से मैच में गेंदबाजों निराश किया। वो न्यूजीलैंड के सिर्फ तीन विकेट ही ले पाए। इसके अलावा, बल्लेबाजी में सलामी बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। हालांकि, भारत ने सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली है। भारत की हार के पांच गुनहगार संजू सैमसन: भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता मिला था। टीम को संजू सैमसन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। मगर वो 10 गेंदों में सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए।