फरहान अहमद ने रचा इतिहास, तोड़ा 159 साल पुराना रिकॉर्ड; 16 साल के गेंदबाज ने चटकाए 10 विकेट

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंग्लिश क्रिकेटर फरहान अहमद ने 16 साल की उम्र में इतिहास रच दिया है। काउंटी क्रिकेट में उन्‍होंने 10 विकेट चटकाए। इसके साथ ही फरहान अहमद ने 159 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए फरहान अहमद ने सरे के खिलाफ मैच में 10 शिकार किए। फरहान को पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3 सफलताएं मिलीं।

📜 The youngest 𝙚𝙫𝙚𝙧 to take 10 wickets in a First-Class match on these shores.