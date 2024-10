Faf Du Plessis ने जीत के बाद किया Rohit Sharma स्टाइल में सेलिब्रेट, उसी अंदाज में उठाई CPL की ट्रॉफी- VIDEO

इसके जवाब में 139 रन का पीछा करते हुए सेंट लूसिया किंग्स की टीम के लिए आरोन जोंस और रोस्टन ने बल्ले से अहम योगदान दिया। दोनों के बीच 88 रन की साझेदारी बनी। कप्तान फाफ डूप्लेसिस 21 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह 18.1 ओवर में टीम ने मुकाबला अपने नाम किया।

All Hail the Kings 👑

Saint Lucia Kings dethrone the defending champions Guyana Amazon Warriors to claim their first-ever CPL title! 🏆#CPLonFanCode pic.twitter.com/DpJuwZUJVj— FanCode (@FanCode) October 7, 2024