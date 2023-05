नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज (ashes series 2023) के लिए इंग्लैंड टीम ने कमर कस ली है। एशेज की शुरुआत 16 जून से एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हालांकि, सीरीज शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा है।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली स्टोन चेटिल हो गए हैं। 29 वर्षीय खिलाड़ी को हैमस्टिंग्र की चोट का सामना करना पड़ा रहा है, जिसकी वजह से वो एशेज सीरीज के पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं हो सकेंगे।

हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से इंग्लैंड टीम से हुए ड्रॉप

कुछ दिनों पहले नॉटिंघमशायर काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन मैच के दौरान हैमस्टिंग्र में चोट लग गई थी। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने इस मैच को ड्रा कराने में अपनी टीम की मदद की।

11 मई को नॉटिंघमशायर कंट्री क्रिकेट कल्ब ने एक संदेश जारी किया था। संदेश के जरिए कल्ब ने कहा कि ओली स्टोन की रिकवरी के लिए मैनेजमेंट प्रयास कर रही है।

संदेश में लिखा गया,"हम और इंग्लैंड टीम ओली स्टोन की रिकवरी के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि वे जल्द से जल्द इंग्लैंड टीम का हिस्सा बन सकें।"

We're with you, Olly 💪

Olly Stone will miss the start of the Vitality Blast following a scan of his injured hamstring.

We, and England, will be working with Olly to get him returning to cricket in a timely manner without compromising his recovery ahead of a busy summer. pic.twitter.com/wkmNOfuxCT