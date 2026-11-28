स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। उसने ग्लैमोर्गन के खिलाड़ी एसा ट्राईब को पहली बार टीम में शामिल किया है। वहीं लेग स्पिनर रेहान अहमद की टीम में वापसी हुई है।

रेहान आखिरी बार जुलाई में 2026 में भारत के खिलाफ खेले थे। इसके बाद वो इंग्लैंड लॉयंस के लिए खेल रहे थे। मगर शानदार प्रदर्शन के दम पर अब वो वापस से सीनियर टीम में लौटे हैं। बात करें एसा की तो वो जर्सी के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 26 टी20 और पांच वनडे मैचों में जर्सी का प्रतिनिधित्व किया है। ग्लैमोर्गन के लिए डोमेस्टिक स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने की वजह से अब उन्हें इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका मिल रहा है।

इंग्लैंड के स्क्वाड में लगातार बदलाव ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंग्लैंड के स्क्वाड में कई बदलाव हुए। कुछ इंजरी की वजह से तो कुछ टीम की जरूरत के हिसाब से। विल जैक्स मेलबर्न में हुए मैच में हाथ में चोट लगी, जिसकी वजह से उन्हें टी20 सीरीज से बाहर होना पड़ा। वहीं जैकब बेथेल और जोश टंग इंजरी की वजह से पूरे दौरे से बाहर हो गए थे।

इसके अलावा, जॉर्डन कॉक्स आखिरी टी20 से पहले टीम का साथ छोड़कर टेस्ट स्क्वाड से जुड़ जाएंगे। कप्तान हैरी ब्रूक भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे। ऐसे में रेहान और ट्राईब को मौका दिया गया। इंग्लैंड टीम को दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

इंग्लैंड सीरीज में आगे इंग्लैंड ने शुक्रवार को गाबा में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। जेमी ओवरटन की शानदार गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 108 रन पर समेट दिया था। ओवरटन ने 12 रन देकर पांच विकेट झटके थे।