ENG vs WI: लॉर्ड्स टेस्ट से पहले King Charles ने वेस्टइंडीज टीम से की खास मुलाकात, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा Video

यह भी पढ़ें: PM Modi ने रूस में जाकर बताई भारत के T20 WC जीतने की असली कहानी, कहा- अब आखिरी बॉल तक...

इस दौरान वेस्टइंडीज टीम के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने किंग को टीम का इस तरह से स्वागत करने पर आभार जताया। उन्होंने इस दौरान मजाक करते हुए कहा कि मैं आपके घोड़ों को भी शुभकामनाएं देता हूं, मैं उनका पीछा कर रहा हूं।

यह भी पढ़ें: ICC PLAYER OF THE MONTH: वर्ल्ड कप जीत के बाद जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को पछाड़ा, जीती नई जंग

ENG vs WI: ये रहा इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट मैच 10 जुलाई-14 जुलाई, लाॅर्ड्स लंदन

दूसरा टेस्ट – 18 जुलाई-11 जुलाई, ट्रेंट ब्रिज, नाॅटिंघम

तीसरा टेस्ट – 26 जुलाई-30 जुलाई, एजबस्टन, बर्मिंघम

Ready for the first Test at Lord's! 🏏

As Head of the Commonwealth, The King has hosted the West Indies Test cricket team at Buckingham Palace, ahead of their first Test match against England at Lord's this week. pic.twitter.com/KYBVZf1f5h— The Royal Family (@RoyalFamily) July 8, 2024