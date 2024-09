एक्शन में दिखेंगे भारतीय सितारे, दलीप ट्रॉफी का शेड्यूल हुआ जारी; एक क्लिक में मिलेगी हर जानकारी

Can Not Wait! ⏳

भारत सी: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, बी इंद्रजीत, रितिक शौकीन, मानव सुथार, गौरव यादव, विशाक विजयकुमार, अंशुल खंबोज, हिमांशु चौहान, मयंक मारकंडे, आर्यन जुयाल (डब्ल्यूके), संदीप वारियर।

भारत डी: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अथर्व तायडे, यश दुबे, देवदत्त पडिक्कल, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिकी भुई, सारांश जैन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेनगुप्ता, केएस भरत (डब्ल्यूके) और सौरभ कुमार।

दलीप ट्रॉफी 2024 के मैच-

05-08 सितंबर - इंडिया ए बनाम इंडिया बी, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

05-08 सितंबर - इंडिया सी बनाम इंडिया डी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम "ए", अनंतपुर में

12-15 सितंबर - भारत ए बनाम भारत डी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम "ए", अनंतपुर में

12-15 सितंबर - इंडिया बी बनाम इंडिया सी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम "ए", अनंतपुर में

19-22 सितंबर - इंडिया बी बनाम इंडिया डी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम "ए", अनंतपुर में

19-22 सितंबर - इंडिया ए बनाम इंडिया सी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम "ए", अनंतपुर में

दलीप ट्रॉफी 2024 लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

भारतीय क्रिकेट प्रशंसक जिओसिनेमा एप्लिकेशन और वेबसाइट पर सभी दलीप ट्रॉफी 2024 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग का मुफ्त में आनंद ले सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, लाइव प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा।

