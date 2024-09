India A were once struggling at 93/5, but Shams Mulani and Tanush Kotian's fighting fifties have taken them to 288/8.

Mulani is still there at the crease on 88*#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️: https://t.co/m9YW0Hu10f pic.twitter.com/XIznja6dr1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 12, 2024

ये भी पढ़ें: IND vs BAN: 'ऋतुराज महाराष्ट्रीयन संजू सैमसन है', टीम इंडिया में नहीं हुआ CSK के कप्तान का सेलेक्शन तो फैंस हुए आग-बबूला

पहले दिन का हाल

मुकाबले की बात करें तो भारत सी टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी।

पहले दिन स्‍टंप तक टीम ने 5 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। साई सुदर्शन ने 75 गेंदों पर 43 रन बनाए।

रजत पाटीदार ने 67 गेंदों पर 40 रन की, बाबा इंद्रजीत ने 136 गेंदों पर 78 रन की और अभिषेक पोरेल ने 14 गेंदों पर 12 रन की पारी खेली।

कप्‍तान रुतुराज गायकवाड़ 50 गेंदों पर 46 रन और मानव सुथार 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद हैं।

ये भी पढ़ें: Ruturaj Gaikwad को अचानक क्यों छोड़ना पड़ा मैदान? Duleep Trophy के दूसरे राउंड में खेल पाए सिर्फ दो गेंद