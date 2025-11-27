स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। DC WPL 2026 Full Squad: दिल्ली कैपिटल्स की टीम महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए मजबूत स्क्वॉड बनाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा नीलामी का आयोजन हो रहा है। मेगा नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजैन कैप, निक्की प्रसाद का नाम शामिल है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑक्शन में सिर्फ 5 करोड़ और 70 लाख रुपये के साथ उतरी है।

डीसी द्वारा रिटेन प्लेयर्स जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़)

शैफाली वर्मा (2.2 करोड़)

एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़)

मारिजेन कप्प (2.2 करोड़)

निकी प्रसाद (50 लाख) WPL नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी लौरा वोलवार्ट - आरसीबी और दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने लौरा वोलवार्ट के लिए पैडल उठाए और कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। दक्षिण अफ्रीका की कप्‍तान ने पलक झपकते ही 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया। दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने आरसीबी को पछाड़कर लौरा वोलवार्ट को 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा।

शिनेल हेनरी - वेस्‍टइंडीज की ऑलराउंडर की बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। दिल्‍ली कैपिटल्‍स और आरसीबी के बीच बोली का घमासान हुआ। दोनों टीमों ने बिना देरी किए पैडल उठाए और हेनरी को 1 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया। दिल्‍ली कैपिल्‍टस ने अंत में 1.30 करोड़ रुपये में हेनरी को अपना बनाया। यूपी वॉरियर्य ने आरटीएम का उपयोग नहीं किया।

श्री चरणी - श्री चरणी की बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। यूपी वॉरियर्स ने बाएं हाथ की स्पिनर के लिए सबसे पहले पैडल उठाया। दिल्‍ली भी रेस में आ गया और दोनों फ्रेंचाइजी के बीच गजब का बोली युद्ध देखने को मिला। दिल्‍ली की जीत हुई, जिसने श्री चरणी की सेवाएं 1.30 करोड़ रुपये में सुरक्षित की।