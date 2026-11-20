स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहने के बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाजों में शुमार महेला जयवर्धने अब नई टीम में नजर आएंगे। 2027 सीजन के लिए उन्हें नई फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ा है। जयवर्धने अब विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की जिम्मेदारी संभालेंगे।

दिल्ली ने उन्हें आने वाले सीजन के लिए अपना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया है। पिछले आईपीएल तक वह मुंबई इंडियंस के साथ थे और टीम को सफलता दिलाने में उनका अहम रोल रहा है। हालांकि, अब वह दिल्ली को खिताब दिलाने की रणनीति बनाएंगे। वह कोच जोनाथान बैटी के साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इस बात का एलान किया।

पहले खिताब का इंतजार दिल्ली कैपिटल्स को अपने पहले खिताब का इंतजार है। अभी तक खेले गए चार सीजनों में दिल्ली हर बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी है। जयर्वधने के आने के बाद टीम को उम्मीद होगी कि वह अपना खिताबी सूखा खत्म करेगी। श्रीलंका के पूर्व कप्तान के रहते हुए मुंबई इंडियंस ने 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल जीता था।