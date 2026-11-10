चंडीगढ़ की तेज गेंदबाज नंदिनी का दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चयन, WPL में हैट्रिक लेकर बना चुकी रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विमेन प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में करियर के दूसरे ही मुकाबले में हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने वाली चंडीगढ़ के तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा का दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है।

भारतीय टीम दौरे पर एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। दौरे का आगाज 9 दिसंबर को गेकेबरहा में एकमात्र टेस्ट से होगा। वनडे मुकाबले पार्ल, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन में खेले जाएंगे। तीन टी20 मैच बेनोनी और पोटचेफस्ट्रूम में होंगे।

इस साल की शुरुआत में नंदिनी यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) की पहली खिलाड़ी बनी थीं, जिन्हें ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली। हालांकि, उन्हें अब तक टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका नहीं मिला है।

लीग में उन्‍होंने अब तक 10 मैच खेले हैं और 17 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 18.58 की और इकोनॉमी 8.31 की रही है। 5/33 लीग में उनका बेस्‍ट गेंदबाजी प्रदर्शन है। नंदानी शर्मा ने WPL 2026 के एक ही मैच में हैट्रिक और पांच विकेट लेकर (5/33) इतिहास रच दिया था।