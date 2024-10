IPL 2025 से पहले DC ने नए कोचिंग स्टाफ का किया एलान, Sourav Ganguly हो गए साइड लाइन

बता दें कि हेमांग सनराइजर्स इस्टर्न केप के बैटिंग कोच भी रहे। उनकी कोचिंग में SA20 ने टाइटल जीता। 47 साल के हेमांग इससे पहले दुबई कैपिटल्स के हेड कोच थे, जिन्होंने ILT20 Final जीता।

इस बीच बदानी ने दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होना के बाद कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है और इस काम के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं अपने मालिकों का बहुत आभारी हूं। मेगा नीलामी नजदीक आने के साथ, हमारे बाकी कोचिंग स्टाफ के सहयोग से मेरा काम खत्म हो गया है। मैं आरंभ करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।

We're delighted to welcome Venugopal Rao & Hemang Badani in their roles as Director of Cricket (IPL) & Head Coach (IPL) respectively 🫡

