ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी पर बड़ी बात बोल गईं आईओसी प्रेसिडेंट, भारत में तलाश कर रही हैं सही पार्टनर
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री इस समय भारत में हैं और खेलों के महाकुंभ के लिए सही पार्टनर तलाश रही हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट का ओलंपिक में शामिल होना भारतीय फैंस को ओलंपिक खेलों के करीब लेकर आएगा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लॉस एंजिल्स में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट भी होगा। लंबे समय बाद खेलों के महाकुंभ में क्रिकेट की वापसी हो रही है। इस बात से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री काफी खुश हैं। हालांकि, उन्हें अभी एक चिंता सता रही है और उम्मीद है कि वह इसका समाधान निकाल लेंगी।
क्रिस्टी ने कहा कि क्रिकेट का ओलंपिक में शामिल होना भारतीय फैंस के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने साथ ही बताया कि आईओसी देश में खेलों के टेलीकास्ट के लिए सही मीडिया पार्टनर तलाश करने की प्रोसेस में है। क्रिस्टी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं।
ये है लक्ष्य
भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। क्रिस्टी ने कहा कि क्रिकेट के आने से ओलंपिक खेलों और भारतीय फैंस के बीच का गैप कम होगा और एक रिश्ता बनेगा। उन्होंने सीएनबीसी टीवी18 से बात करते हुए कि क्रिकेट लॉस एंजिलिस ओलंपिक-2028 में लौट रहा है इससे रिश्ता काफी मजबूत होगा और खेलों के भारतीय फैंस के करीब लेकर आएगा।"
ओलंपिक में टी20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक-1900 के बाद पहली बार क्रिकेट ओलंपिक खेलों में खेला जाएगा। यानी 128 साल बाद इस खेल की ओलंपिक में वापसी हो रही है।
साझेदारियों से बनाना है रिश्ता बेहतर
क्रिस्टी ने कहा है कि उनका टारगेट ऐसी साझेदारियां बनानी हैं जो समाज पर प्रभाव डालें। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद साझेदारियों के साथ मूल्यों, अखंडता और समाजिक प्रभाव को बढ़ाना है। भारत पहले ही सफलता में अपना हाथ बंटा रहा है। हमने खिलाड़ियों की हिस्सेदारी को रिकॉर्ड स्तर पर जाते हुए देखा है। कई जुनूनी फैंस इन खेलों का फॉलो कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "यहां हम भारत में मीडिया राइट्स के लिए टेंडर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हमारा मकसद सही मीडिया पाटर्नर तलाशना है ताकि हम इस शानदार देश के हर कोने में पहुंच सकें।"
