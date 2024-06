IND vs PAK: क्रिस गेल के अंदाज ने खींचा सबका ध्यान, ड्रेस देख हर कोई हो गया हैरान, 'यूनिवर्सल बॉस' ने किया दिल जीतने वाला काम

यह भी पढ़ें- IND vs PAK: न्यूयॉर्क में भारी बारिश, अगर रद्द हुआ मुकाबला तो पाकिस्‍तान की लग सकती है लॉटरी; भारतीय टीम को कोई नुकसान नहीं

गेल जैसे ही मैदान पर आए सभी समझ गए कि वह अच्छे मुकाबले का समर्थन कर रहे हैं। गेल ने फिर जो किया उसके बाद सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। गेल टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास जा रहे थे और अपनी जेब से पेन निकाल सफेद सूट पर ऑटोग्राफ ले रहे थे। वह रोहित के पास गए और रोहित के साथ जमकर मौज मस्ती की। गेल और रोहित जब बात कर रहे थे तब खूब हंस रहे थे और जब गेल ने अपनी जैकेट पर रोहित से ऑटोग्राफ मांगा तो भारतीय कप्तान हंसने लगे और उनसे कुछ कहने लगे। इसके बाद गेल ने जवाब दिया और फिर दोनों हंसने लगे।

गेल जब कोहली के पास जा रहे थे तो कोहली एक सेकेंड के लिए हैरान रह गए और फिर दोनों ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक-दूसरे से मुलाकात की। गेल सिर्फ भारत के खिलाड़ियों के पास नहीं जा रहे थे। वह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास जाकर भी अपनी जैकेट पर उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे।

Chris Gayle is taking autographs from Babar, Rohit, and Kohli on his suit. The suit he’s wearing is colored with the Indian flag on one side and the Pakistani flag on the other. What a legend!! #IndvsPak pic.twitter.com/OFVoxaDEpa— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) June 9, 2024