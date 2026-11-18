स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार को आईपीएल (IPL से संन्यास लेकर करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। धोनी के संन्यास के बाद सीएसके ने चेपॉक के आसमान को थाला के लिए जगमगा दिया। उसने ड्रोन शो के जरिए धोनी को विदाई दी।

धोनी 2008 में आईपीएल की शुरूआत से ही सीएसके का हिस्सा रहे हैं। 17 सीजन तक वो टीम में बतौर कप्तान और प्लेयर की तरह खेले। उन्होंने अपनी कप्तानी में सीएसके को पांच खिताब जिताए। हालांकि, उनका सफर सिर्फ प्लेयर के रूप में खत्म हुआ है। वो अगले साल से मेंटर की भूमिका निभाएंगे।

धोनी के लिए खास ड्रोन शो धोनी के लिए सीएसके की तरफ से ड्रोन शो में पहले माही की तस्वीर दिखी, जिस पर लिखा था- 'फॉर आवर थाला'। इसके बाद शेर का चेहरा बना हुआ दिखा। फिर धोनी का फेस दिखा।

ड्रोन शो में धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए दिखाया गया। इसके बाद उन्हें स्टंप गिराते हुए भी दिखाया गया। फिर उनकी जर्सी नंबर-7 को दर्शाया गया और लिखा- 'थाला फॉरेवर'। साथ ही उनका टीम मेंटर के रूप में भी टीम में स्वागत किया गया।

CSK's tribute to MS Dhoni at Chepauk🦁💛 A special drone show in the night sky 🌌 https://t.co/pJiyFZtGEX — Deepu (@deepu_drops) November 17, 2026 धोनी की कप्तानी में चेन्नई का रहा जलवा धोनी की कप्तानी में सीएसके का आईपीएल में दबदबा रहा। सीएसके ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता। इसके अलावा, उसने 10 बार फाइनल में जगह बनाई। वहीं 12 बार उसने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया।