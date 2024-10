बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ बाहर, 6 महीने नहीं खेल पाएगा क्रिकेट

बोर्ड ने बयान में कहा, "ग्रीन ने सितंबर में इंग्लैंड के दौरे पर पीठ में समस्या की शिकायत की थी। स्कैन के बाद पता चला कि उनको स्ट्रैक फ्रैक्चर है। हालांकि ये तेज गेंदबाजों में काफी सामान्य है लेकिन ग्रीन की ये चोट बाकियों से काफी अलग है। इस अलग बीमारी की कोई और जानकारी नहीं दी जा सकती।"

🚨 HUGE SET-BACK FOR AUSTRALIA 🚨



Cameron Green ruled out of the Test series against India...!!!! pic.twitter.com/ugE98hBxwa