स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अपने घर में भारत की मेजबानी कर रही न्यूजीलैंड के लिए बीता एक महीना काफी बुरा साबित हुआ है। इसका कारण है खिलाड़ियों की चोटें। टी20 सीरीज के बाद वनडे और अब टेस्ट में भी कीवी टीम खिलाड़ियों की चोट से परेशान है। भारत के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले उसका एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है। यह खिलाड़ी दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएगा।

वेलिंग्टन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। ऐसे में अब सभी की नजरें 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच पर टिकी हैं। जो टीम यह मैच जीतेगी वह सीरीज अपने नाम करेगी।