स्‍टोक्‍स के साथ एक ही गेंद पर इतनी हरकते होने का फायदा पाकिस्‍तान टीम को मिला। मोहम्‍मद रिजवान ने आसानी से गेंद पकड़कर स्‍टोक्‍स को स्‍टंपिंग आउट किया। बेन स्‍टोक्‍स की पारी का अंत बेहद बेढंगे तरीके से हुआ। इंग्लिश कप्‍तान ने 36 गेंदों में चार चौके की मदद से 37 रन बनाए।

The bat goes flying and Rizwan does the rest behind the stumps 🎯