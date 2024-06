T20 World Cup 2024: विश्व चैंपियन टीम इंडिया होगी मालामाल, 100 करोड़ से ज्यादा मिलेगी प्राइज मनी, BCCI का ऐतिहासिक फैसला

ये भी पढ़ें: Rohit Sharma के बाद अब कौन होगा टीम इंडिया का कप्‍तान, रेस में इन 5 प्‍लेयर्स के नाम; एक को तो नहीं मिला था सेंट्रल कॉन्‍ट्रैक्‍ट

BCCI सचिव जय शाह ने रविवार को भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, "मुझे टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपये की प्राइस मनी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को बधाई!"

I am pleased to announce prize money of INR 125 Crores for Team India for winning the ICC Men’s T20 World Cup 2024. The team has showcased exceptional talent, determination, and sportsmanship throughout the tournament. Congratulations to all the players, coaches, and support… pic.twitter.com/KINRLSexsD— Jay Shah (@JayShah) June 30, 2024