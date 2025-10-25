Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BCCI ने इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर जताया दुख, सचिव ने कहा- देश को धूमिल करने वाली घटना

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचीं दो ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से शहर में खजराना रोड पर सरेराह छेड़छाड़ की गई। इस घटना पर बीसीसीआई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इंदौर पुलिस की सराहना भी की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बीसीसीआई ने इंदौर की घटना पर जताया दुख।

    जेएनएन, इंदौर। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचीं दो ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से शहर में खजराना रोड पर सरेराह छेड़छाड़ की गई। बाइक सवार एक युवक ने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे उस समय इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया, जब वे दोनों होटल रेडिसन ब्लू से निकलकर पैदल एक कैफे की तरफ जा रही थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने उनको गलत इरादे से छुआ। शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने आरोपित युवक अकील उर्फ नाइट्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर देश और ऑस्ट्रेलिया तक हड़कंप मच गया। बीसीसीआई ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इंदौर पुलिस की सराहना भी की है।

    देश की छवि धूमिल करने वाली घटना

    बीसीसीआई इस घटना पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और देश की छवि धूमिल करने वाली घटना बताया। इसके साथ ही तत्परता दिखाते हुए आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर पुलिस की सराहना भी की है। सैकिया ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और दोषी को दंड मिलेगा।

    इंदौर के एडीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के अनुसार, आरोपित अकील को छह घंटे चले इंटेंसिव स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वह कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी के दौरान उसका एक हाथ और एक पैर टूट गया है।

    इन धाराओं में एफआईआर

    इस मामले में इंदौर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने और धारा 78 यानी किसी महिला का लगातार पीछा करने या स्टाकिंग के तहत एफआईआर दर्ज की है।

    पुलिस की चूक से हुई घटना

    घटना ने इंदौर में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना अधिकारियों की लापरवाही, प्रोटोकाल और सुरक्षा में हुई चूक के कारण घटित हुई है। खिलाड़ियों के आने-जाने वाले रास्ते पर न पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और न थानों से अतिरिक्त बल तैनात किया गया।