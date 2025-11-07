मोहसिन नकवी की अब खैर नहीं! बीसीसीआई ने कर ली है नौकरी छीनने की तैयारी, ये देश भी देगा भारत का साथ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी तक भारत को एशिया कप-2025 की ट्रॉफी नहीं दी है। इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है और अब भारतीय बोर्ड ने नकवी को घेरने की तैयारी कर ली है। बीसीसीआई ने जो तैयारी की उससे नकवी की नौकरी भी जा सकती है। बीसीसीआई आईसीसी की बैठक में पेश करने के लिए नकवी के खिलाफ पूरी लिस्ट तैयार कर चुका है।

इसमें नकवी पर कई आरोप भी लगाए हैं जिनमें आईसीसी के नियमों का उल्लंघन भी शामिल है और इसी के चलते उनकी नौकरी पर संकट है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था कि नकवी घरेलू राजनीतिक मुद्दों के कारण इस बैठक से नदारद रह सकते हैं।

इस बात पर उठाएगी सवाल टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बीसीसीआई ने नकवी के खिलाफ आरोपों की लिस्ट तैयार कर ली है और वह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहते हुए खेल अधिकारी नहीं बन सकते। बीसीसीआई ये मुद्दा आईसीसी की बैठक में उठाएगा और इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उसे समर्थन मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध भी फीके पड़े हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर अटैक किया था जिसमें तीन अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई थी।