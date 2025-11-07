मोहसिन नकवी की अब खैर नहीं! बीसीसीआई ने कर ली है नौकरी छीनने की तैयारी, ये देश भी देगा भारत का साथ
पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी तक भारत को एशिया कप-2025 की ट्रॉफी नहीं दी है। इसे लेकर बीसीसीआई, आईसीसी में नकवी की शिकायत करेगा और नकवी की नौकर भी छीन सकता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी तक भारत को एशिया कप-2025 की ट्रॉफी नहीं दी है। इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है और अब भारतीय बोर्ड ने नकवी को घेरने की तैयारी कर ली है। बीसीसीआई ने जो तैयारी की उससे नकवी की नौकरी भी जा सकती है। बीसीसीआई आईसीसी की बैठक में पेश करने के लिए नकवी के खिलाफ पूरी लिस्ट तैयार कर चुका है।
इसमें नकवी पर कई आरोप भी लगाए हैं जिनमें आईसीसी के नियमों का उल्लंघन भी शामिल है और इसी के चलते उनकी नौकरी पर संकट है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था कि नकवी घरेलू राजनीतिक मुद्दों के कारण इस बैठक से नदारद रह सकते हैं।
इस बात पर उठाएगी सवाल
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बीसीसीआई ने नकवी के खिलाफ आरोपों की लिस्ट तैयार कर ली है और वह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहते हुए खेल अधिकारी नहीं बन सकते। बीसीसीआई ये मुद्दा आईसीसी की बैठक में उठाएगा और इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उसे समर्थन मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध भी फीके पड़े हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर अटैक किया था जिसमें तीन अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान भारत के पक्ष का समर्थन करेगा और नकवी से उनकी कोई एक पोस्ट छोड़ने को कहेगा। हालांकि नकवी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।"
भारत को नहीं दी थी ट्रॉफी
इसी साल पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से दूरी बनाई है। एशिया कप में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम से खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। टीम इंडिया ने यह भी फैसला किया था कि वह किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेगी और इसी कारण भारत ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था जो बतौर एसीसी चेयरमैन विजेता को ट्रॉफी देना चाहते थे। भारत के मना करने के बाद नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे। उन्होंने अभी तक भारत को ट्रॉफी नहीं दी है।
