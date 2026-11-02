ऑक्शन से पहले BCCI ने दी फ्रेंचाइजियों को राहत, IPL 2027 रिटेंशन लिस्ट को लेकर मिली बड़ी छूट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों को रिटेन करने की तारीख को बढ़ा दिया है। आगामी सीजन के लिए नीलामी गोवा में 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली है। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजियों को बड़ी राहत दी है और रिटेंशन की अंतिम तारीख को 17 नवंबर कर दिया गया है। 17 नवंबर को हर हाल में सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेंशन लिस्ट सौंपनी होगी।

इस बार मिनी ऑक्शन होने वाला है और ऐसे में फ्रेंचाइजियां किसी भी संख्या में खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। आईपीएल 2027 से पहले टीमों ने अपनी कमर कस ली है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने तो अपने कोचिंग स्टाफ को ऑक्शन से पहले बदल दिया है। दूसरी टीमें भी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी हैं और अब रिटेंशन लिस्ट के लिए उन्हें दो दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।

BCCI ने बढ़ाई रिटेंशन लिस्ट की डेट बीसीसीआई ने पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों की अंतिम तारीख 15 नवंबर निर्धारित की थी। हालांकि, अब इसकी डेट को दो दिन बढ़ा दिया गया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे मैच 15 नवंबर को खेला जाना है। ऐसे में मैच और रिटेंशन लिस्ट की अंतिम तारीख भी एक ही दिन थी और इसी वजह से बीसीसीआई ने डेट को बदलने का फैसला किया है। अब सभी टीमों को अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट 17 नवंबर तक हर हाल में बीसीसीआई को सौंपनी होगी।