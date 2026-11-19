स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हांगकांग सिक्सेस से होने वाली कमाई को दान करने का फैसला किया है। क्रिकेट बोर्ड ने ब्लाइंड क्रिकेट सहित कुल तीन दिव्यांग क्रिकेट संस्थाओं को हांगकांग सिक्सेस से होने वाली कमाई का दान किया है। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने दी है। सैकिया ने ये भी बताया कि बोर्ड का मकसद सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा देना नहीं बल्कि खेल को और सबको साथ में लेकर चलना है।

बीसीसीआई ने जिन तीन दिव्यांग क्रिकेट संस्थानों को दान दिया है, उसमें व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन शामिल हैं। बीसीसीआई ने हांगकांग सिक्सेस से होने वाली कमाई को दान दिया ताकि दिव्यांग क्रिकेट को भी आगे बढ़ाया जा सके।

देवजीत सैकिया का बयान बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, बोर्ड का मानना है कि उसकी जिम्मेदारी क्रिकेट को बढ़ावा देने से कहीं ज्यादा है। हमारा मकसद खेल को और ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला है। इस पहल से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मौके बनाने और अलग-अलग स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

क्रिकेट हांगकांग ने दी जानकारी क्रिकेट हांगकांग, चीन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "क्रिकेट सभी के लिए है। बीसीसीआई ने हांगकांग सिक्सेस 2026 की अपनी पार्टिसिपेशन फीस तीन चैरिटी को डोनेट करता है। इसमें व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन शामिल हैं। इससे क्रिकेट को सभी के लिए आसान बनाया जा सकेगा।"