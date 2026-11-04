WPL 2027 के शेड्यूल का BCCI ने किया एलान, सीजन के ओपनर मैच में RCB और मुंबई के बीच होगी भिड़ंत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी सीजन के लिए शेड्यूल का एलान कर दिया है। टूर्नामेंट कू शुरुआत 14 जनवरी से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा। डब्ल्यूपीएल का ये पांचवां संस्करण होगा, जिसमें कुल पांच टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे।

अब खेले गए चार एडिशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) ने दो-दो बार खिताब को अपने नाम किया है। दिल्ली कैपिटल्स चारों बार फाइनल में पहुंची है लेकिन खिताब नहीं जीत सकी है। टूर्नामेंट का ओपनर मैच डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु और मुंबई के बीच खेला जाएगा। बता दें कि डब्ल्यूपीएल में सभी मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 बजे से होगी।

इन दो शहरों में खेला WPL 2027 महिला प्रीमियर लीग 2027 दो शहरों में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इसके लिए मुंबई और वडोदरा को चुना है। टूर्नामेंट में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां दोनों वेन्यू को 11 मैचों की मेजबानी मिली है। टूर्नामेंट के पहले 11 मैच वडोदरा में खेले जाएंगे। इसके बाद दूसरा चरण मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल मुकाबला भी मुंबई में ही होगा। सीजन के पहले मैच में बेंगलुरु और मुंबई की टीमें आमने-सामने होंगी। ये मुकाबला 14 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा।

टाइटल डिफेंड करने उतरेगी आरसीबी स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली बेंगलुरु की टीम महिला प्रीमियर लीग की डिफेंडिंग चैंपियन है। उन्होंने 2026 में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया था। अब वे अगले सीजन में टाइटल डिफेंड करने के लिए मैदान पर उतरेंगी।