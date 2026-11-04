रोहित शर्मा के 'मास्टर स्ट्रोक' पर फिदा हुए कप्तान शुभमन गिल, पहले वनडे मैच में हिटमैन को दिया जीत का श्रेय

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि रोहित शर्मा के रन आउट ने पहले वनडे मैच का रुख मोड़ दिया। गिल का कहना है कि रोहित ने जिस तरह से रन आउट किया, उससे न्यूजीलैंड की टीम पर भारत हावी हो गया। ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार कार्य किया। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी की वजह से कीवी टीम 185 रनों पर सिमट गई।

मुकाबले में रोहित शर्मा बल्ले से कमाल नहीं कर सके और जीरो पर आउट हो गए। हालांकि, उन्होंने पहली पारी के दौरान डेरिल मिचेल को रन आउट करने में अहम भूमिका निभाई। मिचेल भारत के खिलाफ वनडे में शानदार रहे हैं और उनका इस मैच से पहले औसत 70 से अधिक का था। यही नहीं उन्होंने भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में अब तक चार शतक लगाए थे। रोहित के रन आउट से ग्लेन फिलिप्स और मिचेल की साझेदारी टूट गई और इसी वजह से गिल ने रोहित के रन आउट की जमकर तारीफ की।

शुभमन गिल ने की रोहित शर्मा की तारीफ भारतीय कप्तान ने पोस्ट मैच प्रजेटेंशन में बात करते हुए गेंदबाजों और रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "हम गेंदबाजी में बहुत ही शानदार थे। हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। रोहित भाई के उस रन आउट ने गेम का पूरा मोमेंटम बदल दिया। उन दोनों (मिचेल और फिलप्स) ने इंडिया में भी अच्छी बैटिंग की थी, उनके बीच पार्टनरशिप हो रही थी। मुझे लगता है कि हमारी टीम की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है।"

गिल ने आगे कहा, "अंशुल एक ऐसे गेंदबाज हैं, जिनको लेकर मुझे लगता है कि वे हर परिस्थिति में गेंदबाजी करने के लिए बने हैं। हमेशा फुर्ती दिखाते हैं और गेंद को सीम कराने की कोशिश करते हैं। पुरानी गेंद के साथ भी वो अच्छे हैं। हमें जब लगा कि पिच से कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने बराड़ को लगा दिया क्योंकि वे पेस से एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त कर सकते थे।"