प्रेट्र, नई दिल्ली। फॉर्म में चल रही महाराष्ट्र की विकेटकीपर बल्लेबाज भाविका अहिरे यूएई में होने वाले अंडर-19 महिला एशिया कप में भारत की कप्तान होंगी। अहिरे ने वडोदरा में पहले टी-20 मैच में नाबाद 63 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड को 36 रन से हराया।