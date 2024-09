बांग्लादेश क्रिकेट ने एक्‍स पर अभ्‍यास की कुछ तस्‍वीरें शेयर की हैं। इनमें देखा जा सकता है बांग्‍लादेश के प्‍लेयर्स ने गेंदबाजी, बल्‍लेबाजी के साथ ही फील्डिंग का भी अभ्‍यास किया। इसके साथ ही कैप्‍शन में लिखा गया, 'चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बांग्लादेश टीम के पहले अभ्यास सत्र की तस्वीरें।'

Snaps from the Bangladesh team's first practice session at the M. A. Chidambaram Stadium in Chennai.