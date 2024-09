PAK vs BAN: बांग्लादेश टीम पर हुई करोड़ों की बरसात, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद सरकार ने दिया इनाम

बता दें कि बांग्लादेश ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट में 6 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली श्रृंखला जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने चौथे दिन 185 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखा, जिसे बांग्लादेश की टीम ने स्वीकार करते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया।

दो मैचों की टेस्ट सीरीज वो भी अपने घर में हारना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात रही। 2021 से पाकिस्तान की टीम कोई मैच अपने घर में नहीं जीत पाई है। आखिर बार 4 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमीं में पाकिस्तान को जीत मिली थी।

Bangladesh cricket team has been awarded BDT 3.20 crore for their historic Test series win against Pakistan. BCB preseident Faruque Ahmed accepted the bonus from Asif Mahmud, Advisor to the Ministry of Youth and Sports. A portion will be donated to help flood victims. pic.twitter.com/Fp1T81qsUi— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 14, 2024