स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम आखिरकार फॉर्म में लौटे। आईएलटी 20 में बाबर आजम ने अपने डेब्यू मैच में ही विस्फोटक पारी खेली है। उनकी इस पारी से डेजर्ट वाइपर्स की टीम ने शारजाह वारियर्स के खिलाफ छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पिछले सीजन की विजेता डेजर्ट वाइपर्स की इस सीजन यह पहली जीत है।

बाबर आजम सोमवार को डेजर्ट वाइपर्स के लिए डेब्यू किया। बाबर ने अपने डेब्यू मैच में विस्फोटक अर्धशतक लगाया। उनकी इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। बाबर आजम ने खेली 86 रन की पारी बाबर आजम ने शारजाह वारियर्स के खिलाफ मैच में 51 बॉल में 86 रन बनाए। उनकी इस पारी में 13 चौके और दो छक्के शामिल थे। बाबर आजम ने इस पारी के साथ खास रिकॉर्ड भी बनाया है। वह आईएलटी-20 में एक इनिंग में 13 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

लंबे समय से खामोश था बाबर आजम का बल्ला बाबर आजम का बल्ला लंबे समय से खामोश था। पिछले 10 इनिंग में उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया था। श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ त्रिकोणीय वनडे सीरीज में भी बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाया था।