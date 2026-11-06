स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के दिग्‍गज बल्‍लेबाज बाबर आजम ने घरेलू क्रिकेट में एक खास मकसद से वापसी की, कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले वो अपनी खाई फॉर्म हासिल कर लेंगे।

हालांकि, बाबर आजम की घरेलू क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही। काएद-ए-आजम ट्रॉफी में लाहौर व्‍हाइट्स का प्रतिनिधित्‍व करते हुए फाटा के खिलाफ बाबर आजम का प्रदर्शन लचर रहा। वो दो पारियों में क्रमश: 28 और 42 रन बनाकर आउट हो गए।

बाबर का गुस्‍सा आए हाय... बाबर आजम जिस स्‍तर के बल्‍लेबाज हैं, उसके मुताबिक यह प्रदर्शन बिलकुल सराहनीय नहीं है। शायद इस बात का अंदाजा खुद बाबर आजम को भी था, जो दूसरी पारी में आउट होने के बाद गुस्‍से में अपना बल्‍ला पिच पर दे मारे। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।