PAK vs SL: बाबर आजम के बल्ले से निकला एक और कीर्तिमान, इंजमाम और मियांदाद के 'स्पेशल क्लब' में मारी एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16000 रन पूरे कर लिए हैं। बाबर इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ पांचवें पाकिस्तानी खिलाड़ी बनें हैं। बाबर को यह रिकॉर्ड हासिल करने के लिए सिर्फ सात रनों की जरुरत थी।

बाबर ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-सीरीज के पहले मुकाबले में छह चौकों की मदद से 45 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 16000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह बनाई।