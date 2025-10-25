इंदौर में आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, बाइक सवाल मनचलों के पीछे पड़ी पुलिस, मचा हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी छेड़छाड़ का शिकार हो गईं। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट में ख्यात हैं। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रहीं दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरिके से छुआ भी।

घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गईं और सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के अधिकारी सकते में आ गए। सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत पर एमआइजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

खजराना रोड का है मामला

घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड की है। ऑस्ट्रेलिया की दोनों महिला क्रिकेटर कैफे (द नेबरहुड) जा रहीं थी। सफेद शर्ट और काली कैप पहने बाइक सवार पीछा करने लगा। उसने तेजी से आकर एक महिला क्रिकेटर को गलत तरीके से छू लिया। इस घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गईं और उन्होंने तुरंत ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क करने का प्रयास किया। इस बीच खिलाड़ियों को असहज देखकर एक कार सवार व्यक्ति आगे आए और उनकी मदद की।