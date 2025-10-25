Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इंदौर में आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, बाइक सवाल मनचलों के पीछे पड़ी पुलिस, मचा हंगामा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:17 AM (IST)

    इंदौर में महिला वनडे वर्ल्ड कप के मैच खेले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय इंदौर में ही जहां उसकी महिला क्रिकेटरों को मनचलों की बदतमीजी का सामना करना पड़ा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला क्रिकेटरों से हुई छेड़छाड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी छेड़छाड़ का शिकार हो गईं। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट में ख्यात हैं। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रहीं दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरिके से छुआ भी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गईं और सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के अधिकारी सकते में आ गए। सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत पर एमआइजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

    खजराना रोड का है मामला

    घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड की है। ऑस्ट्रेलिया की दोनों महिला क्रिकेटर कैफे (द नेबरहुड) जा रहीं थी। सफेद शर्ट और काली कैप पहने बाइक सवार पीछा करने लगा। उसने तेजी से आकर एक महिला क्रिकेटर को गलत तरीके से छू लिया। इस घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गईं और उन्होंने तुरंत ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क करने का प्रयास किया। इस बीच खिलाड़ियों को असहज देखकर एक कार सवार व्यक्ति आगे आए और उनकी मदद की।

    पुलिस में मचा हड़कंप

    उन्होंने दोनों खिलाड़ियों से हाल पूछा और पुलिस अफसरों को फोनकर पूरी घटना भी बताई। विदेशी खिलाड़ियों के साथ हुई इस घटना से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व प्रोटोकाल अधिकारी डैनी सिमंस से आवेदन लिया है। इस पर पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है।