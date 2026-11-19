स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में केपटाउन टेस्ट मैच में हुए सैंडपेपर गेट मामले के आरोपी कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने खास अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान वे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रंगे हुए नजर आए, जहां बैनक्रॉफ्ट ने कुर्ता पहना हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपनी तस्वीरें साझा की हैं।

बैनक्रॉफ्ट, जिन्हें सैंडपेपर मामले में नौ महीने के लिए क्रिकेट से बैन किया गया था, उन्होंने अपना 34वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की, तो ये चर्चा का विषय बन गई। कैमरन ने पूजा थाली सजाई और फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान ने माथे पर तिलक लगाए हुए दिखाई दिए।

कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने खास अंदाज में मनाया जन्मदिन बैनक्रॉफ्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर जन्मदिन की तस्वीरें शेयर की हैं। इस दौरान वे हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते हुए पूजा की थाली सजाई। उनकी थाली में दिया, तिलक और कुमकुम रखा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने माथे पर तिलक लगाया और कुर्ता पहने हुए थे, जिससे वे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जन्मदिन की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "अपना 34वां जन्मदिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।"

View this post on Instagram A post shared by Cameron Bancroft (@cbancroft4) बैनक्रॉफ्ट फिर चर्चा में आए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मना ख्वाजा ने हाल ही में खुलासा किया था 2018 वाले सैंडपेपर मामले के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानकारी थी। इसको लेकर पैट कमिंस और अन्य क्रिकेटरों ने सिरे से खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ इस मामले में तीन खिलाड़ियों को सजा हुई थी, जिसमें डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट शामिल थे। बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए क्रिकेट से पूरी तरह बैन कर दिया गया था।