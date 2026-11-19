स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कतर में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारतीय टीम शुक्रवार को नेपाल का सामना करेगी। टीम इंडिया टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी। भारत के लिए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे। भारत ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप का खिताब सिर्फ एक बार अपने नाम किया है।

टीम इंडिया ने साल 2013 में आखिरी बार इस खिताब को अपने नाम किया था, जो इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण था। उस समय टूर्नामेंट को इमर्जिंग एशिया कप के नाम से जाना जाता था। ऐसे में टीम इंडिया इस बार 13 सालों के सूखे को समाप्त करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तिलक वर्मा की कप्तानी में बीसीसीआई ने एक मजबूत टीम भेजी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नेपाल के खिलाफ होने वाले मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं?

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें ये टूर्नामेंट 50 ओवर का खेला जा रहा है और ऐसे में टी20 क्रिकेट में खुद को एक शानदार ओपनर के रूप स्थापित करने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी पर इस फॉर्मेट में नजर रहने वाली है। वे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार के कप्तान बने थे लेकिन एक मैच बाद वे इंडिया ए के साथ जुड़ गए और अब राइजिंग स्टार्स एशिया कप में खेलते हुए दिखाई देंगे।