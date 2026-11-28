स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को 13 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा की। वहीं एक प्लेयर को शेफिल्ड शील्ड के छठे राउंड के बाद टीम में शामिल किया जाएगा।

चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज नाथन लॉयन को टीम से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, मार्नस लाबुशेन को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं पैट कमिंस टीम की कमान संभालते हुए दिखेंगे।

दो नए चेहरों को मौका न्यूजीलैंड सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दो नए चेहरों को मौका दिया है। जैक क्लेटन और कोरी रिचोचियोली को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। माइकल नेसर की टीम में वापसी हुई है। वो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे।

ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर और कूपर कोनोली दोनों ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेले थे। मगर दोनों को ही आगामी सीरीज के लिए बाहर कर दिया गया है। लॉयन को क्यों निकाला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि नाथन लॉयन पिछले कुछ समय से उस तरह का प्रभाव नहीं डाल पाए हैं, जिस तरह की उम्मीद हमें थी। हम यह भी जानते हैं कि उनका रिकॉर्ड असाधारण रहा है और भविष्य में हमारी योजनाओं के लिए उनका अनुभव, ज्ञान और कौशल अब भी बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।