Ashes 2025: सैम कोंस्टास ड्रॉप, 3 अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका... पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान

ऑस्ट्रेलिया ने पहले एशेज 2025 टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सैम कॉन्स्टास को खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया गया है, जबकि तस्मानिया के ओपनर जेक वेदराल्ड को पहली बार शामिल किया गया है। मार्नस लाबुशेन की वापसी लगभग तय है। नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे। टीम में तीन अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। एशेज 21 नवंबर 2025 से पर्थ में शुरू होगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Australia Squad for Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। इस टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है सैम कोंस्टास का है, जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह पर तस्मानिया के ओपनर जेक वेदराल्ड को पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।
Ashes 2025: पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान
दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खेले गए सीरीज में सैम कोंस्टास का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। उनकी 6 पारियों में 3, 5, 25, 0, 17 और 0 रन क्रमश: स्कोर रहे। ये प्रदर्शन उन्हें टीम में बनाए रखने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर कर दिया।
वहीं, मार्नस लाबुशेन, जिन्हें इस साल वेस्टइंडीज दौरे पर ड्रॉप कर दिया गया था, अब शानदार फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने क्वींसलैंड की तरफ से घरेलू सीरीज में खूब रन बनाए हैं, इसलिए उनकी पहले एशेज टेस्ट के लिए प्लेइंग XI में वापसी लगभग तय मानी जा रही है।
पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी
ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट तक फिट होकर वापस लौट सकते हैं। ऐसे में पहले एशेज टेस्ट में कंगारू टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे।
चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जॉर्ज बेली ने कहा कि अभी आखिरी प्लेइंग-11 और बल्लेबाजी क्रम तय नहीं किया गया है। उनका कहना था कि लाबुशेन किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं।
बेली ने बताया कि टीम बैलेंस अच्छा है और 15 में से 14 खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड में खेल रहे हैं, इसलिए पहला टेस्ट शुरू होने से पहले और जानकारी मिलती रहेगी।
कमिंस की फिटनेस पर बेली ने कहा कि उम्मीद है कि वे दूसरे टेस्ट में लौट आएंगे। अगर नहीं तो तीसरे टेस्ट तक वापस आने की पूरी उम्मीद है।
3 अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका
बता दें कि एशेज 2025 का आगाज पहले एशेज टेस्ट के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम में नए सलामी बल्लेबाज जेक वेडराल्ड के साथ ब्रैंडन डॉगेट और सीन एबॉट को बतौर बैकअप पेसर शामिल किया गया है। बता दें कि 2023 की घरेलू एशेज सीरीज में 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड 2010-2011 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता है।
Ashes 2025 की कब से हो रही शुरुआत?
एशेज 2025-26 का आगाज 21 नवंबर 2025 से होना है, जिसमें पहला टेस्ट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। बता दें कि 1982-83 के बाद पहली बार इस सीरीज का पहला मैच ब्रिसबेन की बजाय पर्थ में होने जा रहा है। इस बार इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है। पिछले सीजन में सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी, तब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था।
Ashes 2025 Schedule
पहला टेस्ट- पर्थ- 21-25 नवंबर
दूसरा टेस्ट- ब्रिस्बेन- 4 से 8 दिसंबर 2025
तीसरा टेस्ट- एडिलेड- 17 दिसंबर स 21 दिसंबर 2025
चौथा टेस्ट-सिडनी-4 जनवरीसे 8 जनवरी 2025
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर।
