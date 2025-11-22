AUS vs ENG 1st Test: चीते जैसी छलांग और बाज की नजर... 35 साल के Mitchell Starc ने एक हाथ से पकड़ा हैरतअंगेज कैच- VIDEO
AUS vs ENG 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट में मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने जैक क्रॉली (Zak Crawley) को दोनों पारियों में शून्य पर आउट करने के लिए एक शानदार एक हाथ का कैच लपका, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्टार्क ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती से झुककर यह कैच पकड़ा। यह कैच एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में हुआ। स्टार्क टेस्ट में पहले ओवर में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 135 रन की बढ़त बना ली है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mitchell Starc Catch: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की एशेज सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है। पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर ढेर किया। इस तरह मेहमान इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 40 रन की बढ़त हासिल की।
दूसरे दिन के खेल में लंच के समय जैक क्रॉली लगातार दूसरी बार खाता खोले बिना मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच दे बैठे। ये घटना इंग्लैंड की दूसरी पारी की पांचवीं गेंद पर हुई। पिच के अतिरिक्त उछाल ने क्रॉली को चकमा दिया, जिन्होंने गेंद को सीधे खेलने की कोशिश की।
इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जो अपनी फॉलो-थ्रू में आगे बढ़ रहे थे, ने बाएं हाथ से कमर के पास झुककर गेंद को एक हाथ से पकड़ लिया और शानदार कैच लेकर क्रॉले को आउट किया। दिलचस्प बात यह है कि क्रॉली को स्टार्क ने पहले पारी की छठी गेंद पर भी आउट किया था। दोनों पारियों में इंग्लैंड के ओपनर ने खाता तक नहीं खोला। स्टार्क का ये कैच सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।
AUS vs ENG 1st Test: Mitchell Starc ने एक हाथ से लपका कैच
दरअसल, 35 साल के मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में एक ऐसा कैच लपका, जिससे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस खतरनाक कैच के चलते जैक क्रॉउली खाता नहीं खोल पाए। पहली पारी में भी जैक 6 गेंद पर खेलकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट हुए थे। दूसरी पारी में जैक ने संभलकर खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन पांचवीं गेंद पर वह स्टार्क का शिकार बने। स्टार्क ने इस कैच को पकड़ने के लिए गेंद फेंकने के बाद पिच पर अपने बाएं ओर छलांग लगाई और एक हाथ से कैच पकड़ा। उनकी फुर्ती देखकर हर कोई दंग रह गया और उनके इस कैच का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
बता दें कि मिचेल स्टार्क अपने डेब्यू के बाद टेस्ट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उन्होंने अब तक टेस् में 25 विकेट पारी के पहले ओवर में लिए हैं। उनके बाद जेम्स एंडरसन का नाम है, जिन्होंने 19 विकेट टेस्ट में पहली पारी में निकाले हैं। तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के केमार रोच हैं। उनके नाम स्टार्क के डेब्यू के बाद पहले ओवर में 10 विकेट दर्ज हैं।
अगर मैच की बात कें तो इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में दूसरे दिन के दूसरे सेशन के खेल तक 6 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुकी है। इस तरह इंग्लैंड की टीम के पास ऑस्ट्रेलिया पर अभी 135 रन की बढ़त है। पहली पारी में इंग्लैंड ने केवल 172 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 132 रन बनाकर ढेर हुई थी, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लिए थे।
WHAT A RIDICULOUS TAKE! Mitchell Starc sends Zak Crawley off for a pair! #Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/1cg8PtLzx4— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2025
