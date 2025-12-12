Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असम क्रिकेट एसोसिएशन ने 4 खिलाड़ियों को किया सस्पेंड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भ्रष्टाचार करने का आरोप

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:24 PM (IST)

    एसीए ने राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच में इन चारों खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिन्होंने विभिन्न चरणों में असम का प्रतिनिधित्व किया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    असम क्रिकेट एसोसिएशन ने चार खिलाड़ियों को किया सस्पेंड।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दौरान कथित भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप में चार खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया। इसमें अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठकुरी शामिल हैं। ACA ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीए ने राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच में इन चारों खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिन्होंने विभिन्न चरणों में असम का प्रतिनिधित्व किया है। उन पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भाग लेने वाले असम के कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का प्रयास करने का आरोप है।

    सचिव ने की पुष्टि

    एसीए सचिव सनातन दास ने कहा, आरोपों के सामने आने के बाद, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार-विरोधी और सुरक्षा इकाई ने जांच की। एसीए ने भी आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया, खेल की गरिमा को धूमिल करने वाले गंभीर कदाचार में उनकी संलिप्तता प्रतीत होती है।

    अन्य निर्णय आने तक जारी रहेगा निलंबन

    उन्होंने आगे कहा, हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। यह निलंबन जांच के अंतिम नतीजे आने तक या एसोसिएशन के किसी अन्य निर्णय तक जारी रहेगा।

    एसीए की प्रेस रिलीज के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान इन खिलाड़ियों को एसीए, इसकी जिला इकाइयों या संबद्ध क्लबों द्वारा आयोजित किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट या मैचों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

    किसी में नहीं ले सकते हिस्सा

    निलंबन की अवधि के दौरान मैच रेफरी, कोच, अंपायर आदि के रूप में कार्य करने सहित क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेना भी प्रतिबंधित है। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के खिलाफ 12 दिसंबर को गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर भी दर्ज करा दी है।

    यह भी पढे़ं- Cricket Tale: टूटे सपने और हर आंख हुई नम, वो 8 पल जब भारतीय क्रिकेट टीम के साथ देश रोया