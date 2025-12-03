Asian Legends League Season 2: 19 जनवरी से शुरू होगा एशियन लीजेंड्स लीग का सीजन 2, दो नई टीम लेंगी हिस्सा

इस सीजन हम आईपीएल की तरह ही इम्पैक्ट प्लेयर रूल को भी शामिल करने जा रहे हैं। यह टूर्नामेंट और अधिक मनोरंजक बनाएगा, चूंकि हमारी लीग में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं इसलिए यह नियम ऊर्जा, संतुलन और गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करेगा। एशियन लीजेंड्स लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके दिग्गजों के लिए एशिया कप जैसा है, जो पुरानी प्रतिद्वंद्विताओं को फिर से जीवंत करता है और उन महान खिलाड़ियों को एक साथ लाता है जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है।