Asian Legends League Season 2: 19 जनवरी से शुरू होगा एशियन लीजेंड्स लीग का सीजन 2, दो नई टीम लेंगी हिस्सा
एशियन लीजेंड्स लीग का दूसरा सीजन 19 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस बार दो नई टीमें, गल्फ ग्लैडिएटर्स और पाकिस्तान पैंथर्स, और इंपैक्ट प
मुंबई (महाराष्ट्र), 2 दिसंबर 2025: एशियन लीजेंड्स लीग का दूसरा सीजन 19 जनवरी 2026 से शुरू होगा। 1 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस बार के सीजन में 2 नई टीमों के साथ ही इंपैक्ट प्लेयर के नियम को भी जोड़ा गया है।मंगलवार को मुंबई में हुए एक समारोह के दौरान वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (यूएई) ने इसकी औपचारिक घोषणा की।
एशियन लीजेंड्स लीग के क्रिकेट ऑपरेशंस के निदेशक श्री संदीप पाटिल ने कहा कि एशियन लीजेंड्स लीग सीजन 2 की तारीखों और प्रतियोगिता के ढांचे की आधिकारिक घोषणा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस सीजन में दो नई फ्रेंचाइजी के साथ कुल 7 टीमें हिस्सा लेंगी। इन दो नई टीमों में पहली है गल्फ ग्लैडिएटर्स, जिसमें गल्फ और एसोसिएट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे, जबकि दूसरी है पाकिस्तान पैंथर्स।"
एशियन लीजेंड्स लीग की टेक्निकल कमेटी के निदेशक श्री मदन लाल ने कहा,
इस सीजन हम आईपीएल की तरह ही इम्पैक्ट प्लेयर रूल को भी शामिल करने जा रहे हैं। यह टूर्नामेंट और अधिक मनोरंजक बनाएगा, चूंकि हमारी लीग में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं इसलिए यह नियम ऊर्जा, संतुलन और गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करेगा। एशियन लीजेंड्स लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके दिग्गजों के लिए एशिया कप जैसा है, जो पुरानी प्रतिद्वंद्विताओं को फिर से जीवंत करता है और उन महान खिलाड़ियों को एक साथ लाता है जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है।
श्री मदन लाल (एशियन लीजेंड्स लीग की टेक्निकल कमेटी के निदेशक)
एशियन लीजेंड्स लीग के कमिश्नर श्री आकाश चोपड़ा ने कहा कि एशियन लीजेंड्स लीग से जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है, यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जो एशियाई क्रिकेट की गौरवशाली विरासत, भावना और उत्कृष्टता का जश्न मनाता है। यह लीग सिर्फ टीमों की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि असाधारण चैंपियंस के पुनर्मिलन के साथ ही उन दिग्गजों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने क्रिकेट की पीढ़ियों को आकार देने का काम किया है।
उन्होंने आगे कहा,
सीजन 2 न केवल दिग्गज खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने के लिए बनाया गया है, बल्कि एशिया भर के उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए भी है। यह लीग क्रिकेट के सुनहरे अतीत और उसके रोमांचक भविष्य के बीच एक पुल की तरह काम करेगी। हमारा उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से प्रशंसकों और उनके नायकों के बीच संबंधों को गहरा करने के साथ ही एक ऐसा आयोजन प्रस्तुत करना है जिस पर पूरा एशिया गर्व कर सके।
आकाश चोपड़ा
हर फ्रेंचाइजी राउंड रॉबिन प्रारूप के तहत 6 लीग मैच खेलेगी। कुल मिलाकर, सीजन 2 में 25 मुकाबले होंगे। इस दमदार प्रारूप और दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी साफ दर्शाती है कि यह लीग दुनियाभर के लाखों प्रशंसकों के लिए एक शानदार 14 दिवसीय क्रिकेट उत्सव बनने जा रहा है।
