एशियन लीजेंड्स लीग ने किया सीजन 2 का ऐलान, मदन लाल होंगे टेक्निकल कमेटी के प्रमुख

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहले सीजन की सफलता के बाद वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी) ने एशियन लीजेंड्स लीग के सीजन 2 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार इस सीजन में पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ी टीमें और ज्यादा बड़े चेहरे देखने को मिलने वाले हैं।

इस सीजन में दो नई टीमों गल्फ ग्लैडिएटर्स और पाकिस्तान पैंथर्स को शामिल किया गया है। प्लेयर ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन गुरुवार (25 सितम्बर 2025) से शुरू हो गए हैं। पात्रता मानदंड पूरे करने वाले खिलाड़ी स्वयं को ड्राफ्टिंग के लिए पंजीकृत कर सकते हैं और इस प्रतिष्ठित लीजेंड्स क्रिकेट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं।

घोषणा के बारे में बात करते हुए लीग कमिश्नर चेतन शर्मा ने कहा कि, "सीजन 1 तो बस शुरुआत थी, सीजन 2 नई टीमों और नए खिलाड़ियों के साथ एक अलग कलेवर में नजर आएगा। हमें एक बार फिर पूर्व अंतरराष्ट्रीय सितारों को विश्वस्तरीय मंच देने की खुशी है।"

वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अनुभवी कोच मदन लाल को सीज़न 2 के लिए टेक्निकल कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है। मदन लाल टूर्नामेंट के सभी तकनीकी पहलुओं जैसे कि खेल की शर्तें, खिलाड़ियों की सुरक्षा और फेयर प्ले मानकों की देखरेख करेंगे।

वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप ने यह भी कहा कि, "वह सेवानिवृत्त और पूर्व खिलाड़ियों को फिर से एक नया मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, प्रशंसकों से जुड़ सकें और नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकें।"