    IND vs AUS: अर्शदीप सिंह ने की दमदार वापसी तो फॉर्म में आए ट्रोलर्स, गौतम गंभीर पर बनाए जबरदस्‍त मीम्‍स

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:09 PM (IST)

    भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया। बाएं हाथ के पेसर ने अपनी उपयोगिता साबित करते हुए कंगारू टीम के तीन बल्‍लेबाजों का शिकार किया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर के अपने स्‍पेल में 35 रन देकर तीन विकेट झटके। अर्शदीप के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर जमकर ट्रोल हुए।

    गौतम गंभीर पर बने गजब के मीम्‍स

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने रविवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्‍लेइंग 11 में शामिल किया। अर्शदीप को मौजूदा सीरीज में पहली बार प्‍लेइंग 11 में मौका मिला। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपनी उपयोगिता साबित की और तीन कंगारू बल्‍लेबाजों का शिकार किया।

    26 साल के अर्शदीप सिंह ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर के अपने स्‍पेल में 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए। उन्‍होंने ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस और मार्कस स्‍टोइनिस के विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने अर्शदीप के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्‍ट्रेलिया को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 9 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से पटखनी दी।

    बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। जवाब में भारत ने 18.3 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को गोल्‍ड कोस्‍ट में खेला जाएगा।

    गंभीर की लगी क्‍लास

    बता दें कि अर्शदीप सिंह की लाजवाब गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया यूजर्स एक्टिव हो गए और उन्‍होंने हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा। दरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि गौतम गंभीर टीम में कुछ पक्षपात करते हुए हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह पर तरजीह दे रहे थे। राणा का प्रदर्शन उम्‍मीद के मुताबिक अच्‍छा नहीं रहा और अर्शदीप की वापसी की मांग तेज हुई थी।

    बाएं हाथ के पेसर की टीम में वापसी और शानदार प्रदर्शन के कारण सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर गंभीर आ गए। भारतीय हेड कोच की सोशल मीडिया हैंडल एक्‍स पर जबरदस्‍त खिंचाई की गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने गंभीर की क्‍लास लगाई और मीम्‍स की बहार लगा दी।

    देखें यूजर्स के रिएक्‍शंस

