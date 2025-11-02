स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने रविवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्‍लेइंग 11 में शामिल किया। अर्शदीप को मौजूदा सीरीज में पहली बार प्‍लेइंग 11 में मौका मिला। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपनी उपयोगिता साबित की और तीन कंगारू बल्‍लेबाजों का शिकार किया।

26 साल के अर्शदीप सिंह ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर के अपने स्‍पेल में 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए। उन्‍होंने ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस और मार्कस स्‍टोइनिस के विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने अर्शदीप के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्‍ट्रेलिया को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 9 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से पटखनी दी।

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। जवाब में भारत ने 18.3 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को गोल्‍ड कोस्‍ट में खेला जाएगा।

गंभीर की लगी क्‍लास बता दें कि अर्शदीप सिंह की लाजवाब गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया यूजर्स एक्टिव हो गए और उन्‍होंने हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा। दरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि गौतम गंभीर टीम में कुछ पक्षपात करते हुए हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह पर तरजीह दे रहे थे। राणा का प्रदर्शन उम्‍मीद के मुताबिक अच्‍छा नहीं रहा और अर्शदीप की वापसी की मांग तेज हुई थी।

बाएं हाथ के पेसर की टीम में वापसी और शानदार प्रदर्शन के कारण सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर गंभीर आ गए। भारतीय हेड कोच की सोशल मीडिया हैंडल एक्‍स पर जबरदस्‍त खिंचाई की गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने गंभीर की क्‍लास लगाई और मीम्‍स की बहार लगा दी।