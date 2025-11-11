Language
    2027 से डब्ल्यूटीसी चक्र में खेल सकते हैं सभी पूर्ण सदस्य देश, ICC की बैठक में हुई चर्चा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    आईसीसी बैठक में दो स्तरीय प्रणाली को नहीं मिला पर्याप्त समर्थनष  फिलहाल 12 में से नौ देश खेलते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में और अगली साइकिल में सभी पूर्ण सदस्यों को खेलने की मिल सकती है मंजूरी 

    आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर आईसीसी बैठक में हुआ बड़ा फैसला

    पीटीआई, दुबई: आईसीसी की बहुचर्चित दो स्तरीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) प्रणाली को लागू करने की संभावना अब कम होती जा रही है। इसके स्थान पर आईसीसी 2027 के मध्य से शुरू होने वाले अगले डब्ल्यूटीसी चक्र में सभी 12 पूर्ण सदस्यों को खेलने का अवसर दे सकती है।

    वर्तमान में केवल नौ पूर्ण सदस्य डब्ल्यूटीसी मुकाबलों में भाग लेते हैं, जबकि जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड पूर्ण सदस्य होने के बावजूद इस विशिष्ट समूह का हिस्सा नहीं हैं।

    दो स्तरीय प्रणाली पर हुआ विचार

    न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर टूज के नेतृत्व में एक मूल्यांकन समूह ने दो स्तरीय प्रणाली पर विचार किया था, लेकिन हाल ही में दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में इसे समर्थन नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार, दो स्तरीय प्रणाली पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ सदस्य इस मॉडल से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि 12 टीमों की प्रणाली को आजमाया जाना चाहिए, जिससे टीमों को एक-दूसरे के विरुद्ध खेलने के अधिक मौके मिलते हैं।

    पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश ने इस विचार का विरोध किया, क्योंकि वे प्रस्तावित प्रणाली के तहत टियर दो में आ सकते थे। सूत्र ने कहा, कुछ शीर्ष बोर्ड के प्रतिनिधि भी संशय में थे। अगर कोई शीर्ष टीम संघर्ष करती है और दूसरे स्तर में खिसक जाती है, तो इससे खेलने के अवसरों और राजस्व पर असर पड़ेगा।

    ईसीबी ने जताई चिंता

    इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रिचर्ड थांपसन ने भी इसी तरह की चिंताओं का उल्लेख किया था। आईसीसी वनडे मुकाबलों में सुपर लीग की अवधारणा को पुनर्जीवित करने पर भी विचार कर सकता है, जिसे 2023 विश्व कप के बाद समाप्त कर दिया गया था। कई सदस्यों का मानना है कि 50 ओवरों का प्रारूप खत्म होने के कगार पर नहीं है, और इसे उचित ढांचा प्रदान किया जाए तो यह बरकरार रह सकता है।