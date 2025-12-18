Ashes Series: स्निकोमीटर के कारण क्रिकेट जगत में मचा बवाल, इस टेक्नोलॉजी को हटाने की मांग हुई तेज

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    एलेक्स कैरी के विकेट पर मचा हंगामा। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट का आगाज हो गया। मैच के पहले ही दिन स्निकोमीटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। थर्ड अंपायर ने जब फैसला ऑस्ट्रेलिया की तरफ सुनाया तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों और फैंस ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। यह आग सोशल मीडिया से होते आईसीसी तक जा पहुंची।

    ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। पहले दिन कुल 18 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 371 रन पर सिमट गई। वहीं, इसके जवाब में इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए हैं। पहले दिन जहां कुल 18 विकेट गिरने के लिए चर्चा में रहा तो वहीं, एक बड़े विवाद ने हंगामा मचा दिया।

    63वें ओवर में घटी घटना

    दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 63वां ओवर जोश टंग कर रहे थे। उनकी एक गेंद पर एलेक्स कैरी बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों चली गई। इसके बाद जेमी स्मिथ सहित अन्य इंग्लिश खिलाड़ियों ने कैच की अपील की। अंपायर ने नाकार दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने रिव्यू की मांग की।

    थर्ड अंपायर ने जब चेक किया तो स्निकोमीटर स्पाइक दिखा। हालांकि, दो-तीन फ्रेम के बाद यह गायब हो गया। ऐसे में टीवी अंपायर ने बैट और बॉल के बीच गैप बताकर एलेक्स कैरी को नॉट आउट करार दिया। इसके बाद स्निकोमीटर को लेकर हंगामा मच गया।

    ECB ने ICC से की शिकायत

    इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। ईएसपीएन के अनुसार, कोच ब्रेंडन मैकुलम और टीम मैनेजर वेन बैंटली ने मैच रेफरी जेफ क्रो से दिन का खेल खत्म होने के बाद शिकायत की। वहीं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से रिव्यू सिस्टम में सुधार करने की गुजारिश की।

    वहीं, दूसरी तरफ स्निको ऑपरेटर ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है। ऑपरेटर ने कहा, ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए गलत स्टंप माइक का चयन किया था और गलती हो गई, जिसके चलते स्निको पर स्पाइक दिखा। इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच डेविड सेकर ने भी इस तकनीक पर संदेह व्यक्त किया।