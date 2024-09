What a sight for a fast bowler!

Akash Deep rattles stumps twice, giving #TeamIndia a great start into the second innings.

Akash Deep rattles stumps twice, giving #TeamIndia a great start into the second innings.

Watch the two wickets here

#INDvBAN

बांग्‍लादेश की हालत कमजोर

मैच की बात करें तो भारत ने दूसरे दिन अपनी पारी 339/6 के स्‍कोर से आगे बढ़ाई। भारतीय टीम के आखिरी चार विकेट कुल 37 रन जोड़ पाए। इस तरह भारत की पहली पारी 376 रन के स्‍कोर पर ऑलआउट हुई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जिम्‍मेदारी बखूबी निभाई और बांग्‍लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया।

खबर लिखे जाने तक बांग्‍लादेश ने 24 ओवर में पांच विकेट खोकर 79 रन बना लिए हैं। शाकिब अल हसन 23* और लिटन दास 19* रन बनाकर खेल रहे हैं। बांग्‍लादेश की टीम अभी भारत के स्‍कोर से 297 रन पीछे है जबकि उसके पांच विकेट शेष हैं। देखना दिलचस्‍प होगा कि बांग्‍लादेश की टीम चेन्‍नई टेस्‍ट में वापसी करने में कामयाब हो पाती है कि नहीं।

