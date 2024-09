Duleep Trophy 2024: 9 विकेट लेकर Akash Deep ने भारतीय टेस्ट टीम का खटखटाया दरवाजा, पंत-सुदंर का भी किया शिकार

वहीं, इंडिया बी की दूसरी पारी में आकाश दीप ने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन का शिकार किया। सुंदर 9 रन ही बना सके। वॉशिंगटन सुंदर को बोल्ड करने के बाद उन्होंने साई किशोर को शून्य पर पवेलियन भेजा। इस तरह14 ओवर में 56 रन देकर आकाश दीप ने 5 शिकार किए, जिसमें दो मेडन ओवर रहे।

इससे पहले इंडिया बी की पहली पारी में आकाश दीप ने 4 विकेट लिए, जिसमें ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, मुशीर खान, यश दयाल को उन्होंने चलता किया।

Fantastic 🖐️

Akash Deep has bowled brilliantly and picked up 9 wickets in the match 🙌

Re-live his five-wicket haul in the 2nd innings 📽️🔽 #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank

Follow the match ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/Cc95TyaqdU— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2024