    टी20 वर्ल्ड कप-2026 के सेमीफाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 2 वेन्यू, फाइनल के लिए माथापच्ची जारी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    अगले साल भारत की टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। भारत के अलावा श्रीलंका भी इसका संयुक्त मेजबान है। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचों के लिए आईसीसी ने दो वेन्यू शॉर्टलिस्ट किए हैं। फाइनल को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 

    अगले साल भारत की मेजबानी में खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैचों के लिए आईसीसी ने मैदानों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। जिन स्टेडियमों को चिह्नित किया गया है उसमें अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडेयिम और कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम शामिल है।

    ये वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी और मार्च में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आईसीसी ने कुछ आठ मैदानों को चुना है। इनमें भारत से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता हैं तो वहीं श्रीलंका से कोलंबो के दो स्टेडियम और कैंडी का एक स्टेडियम है। क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी।

    फाइनल को लेकर फंसा पेंच

    फाइनल को लेकर अभी किसी मैदान को नहीं चुना गया है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है या नहीं। हालांकि, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल की मेजबानी को लेकर सबसे आगे है। जहां तक सेमीफाइनल मैचों की बात है तो अगर श्रीलंका और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचती हैं तो फिर ये मैच श्रीलंका में ही खेले जाएंगे अगर इन दोनों में से कोई भी टीम सेमीफाइनल में नहीं जाती है तो फिर दोनों मैच भारत में ही होंगे। पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में जाती है तो फिर ये खिताबी मुकाबला कोलंबो में ही खेला जाएगा।

    महिला वर्ल्ड कप की तरह हो सकता है आयोजन

    भारत और पाकिस्तान टीमें एक दूसरे के देशों का दौरा नहीं करती हैं। इसी साल अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले के बाद तो हालात और बिगड़ गए हैं। यही कारण था कि हाल में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले। ऐसा ही अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है।