AFG vs SA: तोहफा, तोहफा...Rashid Khan ने बर्थडे पर अनोखा रिकॉर्ड बना अफगानिस्तान को दी ऐतिहासिक पार्टी, रच दिया इतिहास

राशिद को नांगेयालिया खारोटे का साथ मिला जिन्होंने चार विकेट अपने नाम किए। इन दोनों के सामने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज नतमस्तक हो गए और अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया।

𝐀𝐅𝐆𝐇𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐖𝐈𝐍! 🙌#AfghanAtalan have put on a remarkable all-round performance to beat South Africa by 177 runs in the 2nd ODI and take an unassailable 2-0 lead in the series. 👏