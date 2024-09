AFG vs NZ Test 2024: न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले अफगानिस्तान को लगा झटका, इंजरी के चलते ओपनर हुआ बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ibrahim Zadran Ruled Out of AFG vs NZ Test: अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले टीम से बाहर हो गए है।

9 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान की टीम को एकमात्र टेस्ट मैच खेलना है। हालांकि, इससे पहले न्यूजीलैंड की मेजबानी भारत में कर रही अफगानिस्तान की टीम इब्राहिम जादरान के चोटिल होने की वजह से झटका लगा है। वे इस टेस्ट मैच के अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में भी नहीं खेलेगें।