युगांडा के पूर्व कोच को भारत की टीम में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, युवाओं को निखारने का अच्छा अनुभव

पीटीआई, नई दिल्ली: भारत की अंडर-19 टीम के पूर्व क्षेत्ररक्षण कोच अभय शर्मा अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ फील्डिंग कोच के रूप में जुड़ सकते हैं। अभय इससे पहले युगांडा की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एलएसजी आईपीएल के पिछले दो सत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और दोनों अवसरों पर सातवें स्थान पर रही। फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टॉम मूडी को अपना क्रिकेट निदेशक तथा न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को अपना रणनीतिक निदेशक नियुक्त किया।

युवा खिलाड़ियों के साथ किया काम जस्टिन लैंगर टीम के मुख्य कोच जबकि ऋषभ पंत कप्तान हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि अभय को प्रमुख भारतीय क्रिकेटरों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है और यह एलएसजी के लिए उपयोगी साबित होगा। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर अभय शर्मा ने अंडर-19 स्तर पर पंत, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, अवेश खान, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के साथ काम किया है।